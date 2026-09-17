GCM apreende quase 400 pinos de cocaína durante abordagem em Cachoeiro
Abordagem aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida; um homem e um adolescente foram levados à delegacia.
A Guarda Civil Municipal apreendeu 393 pinos de substância semelhante à cocaína durante uma abordagem no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada na Rua Antônio dos Santos, durante patrulhamento preventivo.
Segundo a GCM, os agentes visualizaram uma motocicleta com um passageiro sem capacete e que estaria fumando um cigarro com características semelhantes à maconha. A equipe deu ordem de parada, que, conforme o relato, não foi atendida imediatamente.
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Após a abordagem, os guardas revistaram o condutor, maior de idade, e encontraram um pino com substância semelhante à cocaína no bolso da calça, além de uma bucha de material semelhante à maconha dentro de uma mochila.
Com o passageiro, um adolescente de 17 anos, a equipe localizou uma sacola contendo 393 pinos de substância semelhante à cocaína. Segundo o registro, também havia material fracionado em sacolas plásticas, totalizando aproximadamente 665 gramas.
Os agentes ainda apreenderam R$ 125,30 em dinheiro e dois aparelhos celulares.
Durante os procedimentos, populares começaram a se aglomerar na rua. De acordo com a Guarda Municipal, a equipe deixou o local com os abordados e a motocicleta por questões de segurança, diante do risco de interferência na ocorrência.
A moto foi apreendida e removida. A responsável pelo adolescente também foi comunicada sobre a condução dele à delegacia.
O homem recebeu voz de prisão, enquanto o adolescente foi apreendido. Os dois foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional, juntamente com o material recolhido, para as providências da Polícia Civil.
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