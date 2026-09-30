Segurança

GCM prende suspeito de assalto em Cachoeiro

Suspeito foi encontrado cercado por populares e acabou desarmado e preso pela Guarda Civil Municipal

roubo com faca em Cachoeiro
Foto: Divulgação / GCM Cachoeiro de Itapemirim

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu, na terça-feira (29), um homem acusado de assaltar uma mulher no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a corporação, o suspeito usou uma faca durante a abordagem.

Ainda de acordo com a GCM, uma equipe fazia patrulhamento pela região quando encontrou o homem cercado por populares pouco depois do crime.

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O homem ainda estava com a faca e foi desarmado pelos agentes. Em seguida, ele foi contido pela guarnição. A vítima reconheceu o suspeito como autor do roubo.

Após a abordagem, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. A vítima também foi encaminhada à unidade policial para prestar esclarecimentos.

A faca e os demais materiais apreendidos durante a ocorrência foram entregues à Polícia Civil.

A ação teve participação da equipe da VTR-011, com apoio das viaturas 012 e 017 da Guarda Civil Municipal.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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