Segurança

Homem é preso após se masturbar ao lado de mulher em ponto de ônibus em Cachoeiro

Segundo a vítima, suspeito sentou-se ao lado dela, expôs a genitália e começou a se masturbar; GCM localizou o homem nas proximidades da Catedral.

Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Um homem foi preso após ser acusado de expor a genitália e se masturbar ao lado de uma mulher em um ponto de ônibus na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada por volta das 12h50, durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o relato da vítima à GCM, ela estava sentada no ponto de ônibus quando o homem se acomodou ao seu lado. Ele teria passado a observar insistentemente as partes íntimas e a coxa da mulher.

Ainda segundo a vítima, em seguida, o suspeito expôs a genitália e começou a se masturbar enquanto olhava para ela. Pessoas que estavam nas proximidades perceberam a situação e reagiram com gritos.

Após a reação dos presentes, o homem fugiu. Testemunhas informaram aos agentes que ele teria utilizado uma bicicleta para deixar o local.

Com as características físicas e as roupas informadas pela vítima e pelas testemunhas, a equipe iniciou buscas pela região. Pouco depois, os guardas localizaram um homem com características semelhantes nas proximidades da Catedral, na Rua Jerônimo Ribeiro.

Os agentes realizaram a abordagem e uma busca pessoal, mas não encontraram objetos ilícitos. Posteriormente, segundo o registro da GCM, a vítima reconheceu presencialmente o abordado como o homem que teria praticado o ato.

Diante do reconhecimento e das circunstâncias relatadas, a GCM deu voz de prisão ao suspeito por suposta prática de importunação sexual, prevista no artigo 215-A do Código Penal. Conforme a ocorrência, ele apresentou resistência passiva durante o procedimento, e os agentes utilizaram algemas.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária, junto com a vítima e as informações reunidas durante a ocorrência. O caso ficou sob responsabilidade da autoridade policial para análise e adoção das medidas cabíveis.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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