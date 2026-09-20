Grave acidente em Ibiraçu deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida
Acidente aconteceu na manhã deste domingo (20), no km 211 da BR-101, em Ibiraçu; tráfego chegou a ficar totalmente interditado.
Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após um carro capotar na manhã deste domingo (20), no km 211 da BR-101, em Ibiraçu.
A Ecovias Capixaba, responsável pela administração da rodovia, informou que o tráfego ficou totalmente interditado após o acidente.
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Posteriormente, as equipes implantaram o sistema de pare e siga para permitir a passagem controlada de veículos.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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