Segurança

Grave acidente em Ibiraçu deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (20), no km 211 da BR-101, em Ibiraçu; tráfego chegou a ficar totalmente interditado.

capotamento na BR-101 em Ibiraçu
Foto: reprodução

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após um carro capotar na manhã deste domingo (20), no km 211 da BR-101, em Ibiraçu.

A Ecovias Capixaba, responsável pela administração da rodovia, informou que o tráfego ficou totalmente interditado após o acidente.

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Posteriormente, as equipes implantaram o sistema de pare e siga para permitir a passagem controlada de veículos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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