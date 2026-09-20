Segurança

Menino de três anos encontra arma em casa e atira no próprio braço em Guarapari

Criança encontrou a arma do tio, um policial militar de 29 anos, e foi atingida no braço; menino recebeu atendimento e já teve alta.

criança atirou no próprio braço em guarapari
Foto: Divulgação

Um menino de 3 anos ficou ferido após um disparo acidental na noite de sábado (19), em Guarapari.

Segundo as informações divulgadas, a criança encontrou a arma do tio, um policial militar de 29 anos, e acabou disparando contra o próprio braço.

Leia também: Homem desaparece em Cachoeiro e família faz apelo para encontrá-lo com vida

O militar teria deixado a arma sobre a cama, embaixo de uma toalha, enquanto se arrumava para sair. Nesse intervalo, o menino teve acesso ao armamento e ocorreu o disparo.

A criança foi levada ao Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, recebeu atendimento médico e já teve alta.

O policial militar foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari. Segundo a Polícia Civil, os agentes registraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência por omissão de cautela na guarda de arma de fogo, prevista no artigo 13 da Lei nº 10.826/2003.

Após os procedimentos, o militar foi liberado mediante o compromisso de comparecer em juízo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Guarapari

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por