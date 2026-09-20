Menino de três anos encontra arma em casa e atira no próprio braço em Guarapari
Criança encontrou a arma do tio, um policial militar de 29 anos, e foi atingida no braço; menino recebeu atendimento e já teve alta.
Um menino de 3 anos ficou ferido após um disparo acidental na noite de sábado (19), em Guarapari.
Segundo as informações divulgadas, a criança encontrou a arma do tio, um policial militar de 29 anos, e acabou disparando contra o próprio braço.
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O militar teria deixado a arma sobre a cama, embaixo de uma toalha, enquanto se arrumava para sair. Nesse intervalo, o menino teve acesso ao armamento e ocorreu o disparo.
A criança foi levada ao Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, recebeu atendimento médico e já teve alta.
O policial militar foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari. Segundo a Polícia Civil, os agentes registraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência por omissão de cautela na guarda de arma de fogo, prevista no artigo 13 da Lei nº 10.826/2003.
Após os procedimentos, o militar foi liberado mediante o compromisso de comparecer em juízo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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