Guilherme de Sá se apresenta em Guaçuí na Festa de São Miguel Arcanjo
Apresentação acontece no dia 29 de setembro, às 18h, durante a programação especial em homenagem a São Miguel Arcanjo.
Guaçuí recebe, no dia 29 de setembro, uma programação especial em celebração a São Miguel Arcanjo, com fé, música e encontro da comunidade.
Entre as atrações confirmadas está Guilherme de Sá, que se apresenta a partir das 18h.
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A programação foi preparada para reunir moradores e visitantes em um momento de celebração religiosa e musical.
O evento integra as comemorações da Festa de São Miguel Arcanjo, que movimenta a cidade com uma agenda voltada à devoção e à participação da comunidade.
A apresentação de Guilherme de Sá é um dos destaques da programação e deve reunir público de Guaçuí e de municípios da região.
A celebração acontece no dia dedicado a São Miguel Arcanjo e reforça a tradição religiosa do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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