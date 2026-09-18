Cidades

Guilherme de Sá se apresenta em Guaçuí na Festa de São Miguel Arcanjo

Apresentação acontece no dia 29 de setembro, às 18h, durante a programação especial em homenagem a São Miguel Arcanjo.

Guilherme de Sá em Guaçuí
Foto: Reprodução

Guaçuí recebe, no dia 29 de setembro, uma programação especial em celebração a São Miguel Arcanjo, com fé, música e encontro da comunidade.

Entre as atrações confirmadas está Guilherme de Sá, que se apresenta a partir das 18h.

Leia também: Dois novos viadutos começam a sair do papel na BR-101 no Espírito Santo

A programação foi preparada para reunir moradores e visitantes em um momento de celebração religiosa e musical.

O evento integra as comemorações da Festa de São Miguel Arcanjo, que movimenta a cidade com uma agenda voltada à devoção e à participação da comunidade.

A apresentação de Guilherme de Sá é um dos destaques da programação e deve reunir público de Guaçuí e de municípios da região.

A celebração acontece no dia dedicado a São Miguel Arcanjo e reforça a tradição religiosa do município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Guaçuí

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por