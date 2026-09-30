HIFA abre 30 vagas para Residência Médica 2027; veja especialidades

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) abriu o processo seletivo para os Programas de Residência Médica 2027. O Processo Seletivo Unificado ES/Sul – Residência Médica 2027, regulamentado pelo Edital nº 02/2026, é realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e contempla programas com acesso direto e com pré-requisito.

Ao todo, o HIFA oferta 30 vagas distribuídas em cinco especialidades/subespecialidades. Para acesso direto, são 6 vagas em Clínica Médica, 8 em Ginecologia e Obstetrícia e 12 em Pediatria. Já para os programas com pré-requisito, são 2 vagas em Medicina Intensiva Pediátrica e 2 em Neonatologia, ambas destinadas a candidatos que tenham concluído Residência Médica em Pediatria em instituição credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

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As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, de 5 de outubro, às 9h, até 19 de outubro de 2026, às 17h, pelo site do IBGP ou pelo site do hifa. A taxa de inscrição é de R$ 500 por inscrição.

A prova objetiva unificada será realizada no dia 2 de novembro de 2026. O resultado final e a convocação para matrícula estão previstos para 18 de dezembro de 2026, enquanto a efetivação da matrícula ocorrerá entre os dias 1º e 9 de fevereiro de 2027. O início dos programas está previsto para 1º de março de 2027.

A Residência Médica do HIFA é uma modalidade de pós-graduação voltada à formação especializada de médicos, desenvolvida por meio de treinamento em serviço, em regime de dedicação integral e sob orientação de profissionais médicos qualificados, podendo o residente atuar em todas as unidades do grupo.

O processo seletivo também contempla vagas destinadas às ações afirmativas para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e pessoas trans e de gênero diverso, conforme critérios e procedimentos estabelecidos no edital.

Os candidatos deverão consultar integralmente o edital antes de realizar a inscrição, especialmente quanto aos requisitos, à documentação exigida, ao cronograma e às condições específicas de cada programa.

O edital está disponível no site do IBGP Concursos e também via site do HIFA.

Em caso de dúvidas relacionadas ao processo seletivo, os candidatos deverão entrar em contato diretamente com o IBGP, instituição responsável pela organização do processo.