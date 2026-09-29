Hiltinho Passos disputa vaga de deputado estadual em defesa do turismo e do produtor rural

O empresário Hiltinho Passos, de Pedra Azul, está entre os nomes que devem disputar uma das vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo nas eleições deste ano. Filho e neto de agricultores, ele construiu sua trajetória profissional nas Montanhas Capixabas e afirma que pretende levar para a política a experiência acumulada no comércio, no turismo e no contato com produtores e empreendedores da região.

A decisão de se candidatar a deputado estadual, segundo Hiltinho, está relacionada à intenção de ampliar a participação do interior nas decisões do Espírito Santo. Entre as principais bandeiras apresentadas por ele estão o desenvolvimento regional, o fortalecimento do turismo, o apoio à agricultura e aos pequenos negócios e a melhoria dos serviços públicos fora da Grande Vitória.

“Acredito que um dos grandes desafios é fazer o desenvolvimento chegar de forma mais equilibrada a todas as regiões. Minha primeira medida seria fortalecer políticas de infraestrutura, turismo, agricultura e apoio aos pequenos negócios, especialmente no interior. O Estado precisa crescer sem deixar nenhuma região para trás”, explica o candidato.

Turismo e apoio ao produtor rural

Entre as prioridades que pretende defender caso seja eleito, ele coloca o fortalecimento do turismo nas montanhas e no Caparaó. A proposta também inclui medidas voltadas aos pequenos produtores rurais e investimentos nas áreas de saúde e educação no interior.

“Os recursos devem vir do orçamento estadual, priorizando investimentos e buscando também parcerias com os municípios e o setor privado. Mais do que criar novas despesas, é preciso usar melhor os recursos que já existem”, afirma Hiltinho.

Fiscalização do governo

A atuação como deputado estadual, na avaliação do candidato, também deve incluir a fiscalização do Executivo. Nesse contexto, ele diferencia a fiscalização de uma postura necessariamente contrária ao governo e defende o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos como uma atribuição obrigatória.

“Com independência e responsabilidade. Apoiarei aquilo que for bom para o Espírito Santo e vou questionar aquilo que entender que precisa ser melhorado. Fiscalizar não significa ser contra o governo; significa defender o interesse da população e acompanhar de perto como o dinheiro público está sendo utilizado”, ressalta Hiltinho.

A relação com pequenos produtores, comerciantes e empreendedores aparece também como uma das bases do discurso de Hiltinho. O candidato afirma que pretende transformar as demandas desses grupos em projetos e ações legislativas a partir de uma atuação próxima das comunidades.

“Acredito que pequenos produtores, comerciantes, empreendedores do interior e comunidades mais afastadas ainda precisam ser mais ouvidos. Quero estar próximo dessas pessoas, conhecer suas dificuldades diretamente e transformar essas demandas em projetos, indicações e ações concretas na Assembleia”, aponta o candidato.

Da agricultura ao turismo em Pedra Azul

À frente do Restaurante Passos, em Pedra Azul, Hiltinho afirma ter acompanhado de perto as dificuldades enfrentadas por comerciantes, produtores e empreendedores. É a partir dessa experiência que ele diz ter decidido colocar o nome à disposição para as eleições de 2026.

“Sou filho e neto de agricultores, nascido e criado nas Montanhas Capixabas. Minha história foi construída com trabalho, empreendedorismo e contato direto com as pessoas. À frente do Restaurante Passos, em Pedra Azul, conheci de perto os desafios do comércio, do turismo e de quem trabalha para produzir e empreender. Coloquei meu nome à disposição porque acredito que posso levar essa experiência para a política e representar as Montanhas e todo o Espírito Santo”, explica o candidato.

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