Homem desaparece em Cachoeiro e família faz apelo para encontrá-lo com vida
Samuel tem 33 anos, é casado, pai de três filhos e foi visto pela última vez no dia 15 de setembro; família pede informações sobre o paradeiro.
A família de Samuel Abreu Brithes, de 33 anos, está em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo. Ele está desaparecido desde o dia 15 de setembro, quando foi visto pela última vez próximo a uma empresa, no bairro KM 90.
Samuel é casado e pai de três filhos. Segundo familiares, ele é do bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, mas estava morando em Santa Lúcia, em Presidente Kennedy.
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No dia em que desapareceu, Samuel usava uma blusa de frio azul e estava em uma motocicleta emprestada.
Samuel possui uma cicatriz na perna esquerda, causada por um acidente de motocicleta, e uma tatuagem nas costelas com a inscrição “Ágata Amada”.
Segundo familiares, ele também tem histórico de problemas de saúde mental e faz uso de drogas.
Quem souber do paradeiro de Samuel ou tiver alguma informação que possa ajudar nas buscas pode entrar em contato pelo telefone (28) 99931-7137.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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