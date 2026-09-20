Homem desaparece em Cachoeiro e família faz apelo para encontrá-lo com vida

A família de Samuel Abreu Brithes, de 33 anos, está em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo. Ele está desaparecido desde o dia 15 de setembro, quando foi visto pela última vez próximo a uma empresa, no bairro KM 90.

Samuel é casado e pai de três filhos. Segundo familiares, ele é do bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, mas estava morando em Santa Lúcia, em Presidente Kennedy.

Leia também: Homem é encontrado morto com sinais de violência na Safra, em Cachoeiro

No dia em que desapareceu, Samuel usava uma blusa de frio azul e estava em uma motocicleta emprestada.

Samuel possui uma cicatriz na perna esquerda, causada por um acidente de motocicleta, e uma tatuagem nas costelas com a inscrição “Ágata Amada”.

Segundo familiares, ele também tem histórico de problemas de saúde mental e faz uso de drogas.

Quem souber do paradeiro de Samuel ou tiver alguma informação que possa ajudar nas buscas pode entrar em contato pelo telefone (28) 99931-7137.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui