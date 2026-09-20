Homem é encontrado morto com sinais de violência na Safra, em Cachoeiro

Um homem foi encontrado morto na localidade da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã deste domingo (20).

De acordo com informações iniciais, o corpo apresentava sinais de violência e foi encontrado com uma sacola amarrada na região da cabeça.

Leia também: Carro capota e deixa cinco pessoas feridas em rodovia no ES

A Polícia Militar atendeu a ocorrência. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui