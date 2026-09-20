Homem é encontrado morto com sinais de violência na Safra, em Cachoeiro
Corpo foi localizado na manhã deste domingo (20); vítima apresentava sinais de violência e ainda não foi identificada oficialmente.
Um homem foi encontrado morto na localidade da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã deste domingo (20).
De acordo com informações iniciais, o corpo apresentava sinais de violência e foi encontrado com uma sacola amarrada na região da cabeça.
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A Polícia Militar atendeu a ocorrência. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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