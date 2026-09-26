Homem é assassinado a tiros em São Gabriel da Palha

Um homem foi assassinado a tiros na noite da última sexta-feira (25), no bairro Asa Branca, em São Gabriel da Palha.

De acordo com informações, moradores encontraram a vítima caída após ouvirem disparos de arma de fogo. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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A Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação informou ainda que não divulgará detalhes da investigação neste momento.

Após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia. Depois, será liberado para os familiares.

A Polícia Civil reforçou que informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone 181, pelo site oficial do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181. Segundo a corporação, o anonimato é garantido em todos os canais.

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