Homem é preso após dirigir embriagado e causar grave acidente em Marataízes

Um motorista de 58 anos foi preso após se envolver em um acidente na tarde desta terça-feira (29), na Avenida Atlântica, no Centro de Marataízes.

Segundo a Polícia Militar, o homem dirigia uma Fiat Toro quando perdeu o controle do veículo e atingiu um Hyundai HB20.

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Com o impacto, o HB20 foi projetado e bateu em uma motocicleta. Um pedestre que estava entre a moto e o carro também foi atingido na perna.

De acordo com a PM, o pedestre informou que procuraria atendimento por meios próprios em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não houve registro de outros feridos.

Ainda segundo os militares, o motorista apresentava sinais de embriaguez, como odor de álcool, fala arrastada, desequilíbrio e respostas desconexas.

Os policiais realizaram o teste do etilômetro, que apresentou resultado positivo para consumo de álcool.

O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Após os procedimentos, o homem foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).