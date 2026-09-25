Homem é preso após divulgar fotos íntimas da ex em Presidente Kennedy
Homem de 26 anos é investigado por ameaças, descumprimento de medida protetiva e divulgação não autorizada de conteúdo íntimo.
Um homem de 26 anos foi preso preventivamente em Presidente Kennedy, nesta quinta-feira (24), após ser investigado por descumprir medidas protetivas e praticar novas condutas contra a ex-companheira.
Segundo a Polícia Civil, o caso começou a ser apurado após um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Piúma. Mesmo intimado das medidas que o impediam de se aproximar ou manter contato com a vítima, o investigado teria voltado a procurá-la e feito ameaças.
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As investigações também apontam suspeita de acesso indevido ao celular e à conta de rede social da mulher. O homem ainda é investigado pela possível divulgação, sem autorização, de fotografias íntimas e de um vídeo de conteúdo sexual.
Diante da repetição das condutas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas pela Justiça.
O suspeito foi localizado em frente à própria residência. Durante as buscas, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será analisado para verificar mensagens, imagens, vídeos, registros de acesso e outros dados relacionados à investigação.
Após os procedimentos na Delegacia de Presidente Kennedy, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
A operação foi realizada em conjunto pelas delegacias de Presidente Kennedy e Piúma e integra as ações da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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