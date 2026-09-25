Homem é preso com explosivos, armas e mais de 300 munições no ES

Três armas, 316 munições e dois artefatos explosivos foram apreendidos durante uma operação das forças de segurança no Espírito Santo nesta sexta-feira (25). A ação terminou com um homem preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) realizou a operação em conjunto com a Companhia Independente de Operações Especiais de Combate ao Crime Organizado (CIOE), da Polícia Militar.

Entre os materiais apreendidos estavam três armas de fogo e dois carregadores. Os agentes também encontraram 316 munições de diferentes calibres, incluindo munições de fuzil.

Explosivos foram detonados no local

Durante as diligências, as equipes encontraram ainda dois artefatos explosivos. Diante da situação, uma equipe especializada da Polícia Militar foi acionada.

Os policiais realizaram a detonação controlada dos dois artefatos no próprio local da ocorrência.

Outro material chamou a atenção durante a operação. Os agentes localizaram três camisas da Polícia Civil. Segundo as informações divulgadas, o homem preso não pertence e não pertenceu à instituição.

A prisão ocorreu em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Não foram divulgados outros detalhes sobre a origem dos materiais apreendidos.

A FICCO/ES é coordenada pela Polícia Federal e reúne integrantes da Polícia Militar do Espírito Santo, da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e das Guardas Municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

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