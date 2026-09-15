Homem é preso em Castelo por esfaquear idoso de 78 anos
Polícia Civil prende em Castelo homem investigado por esfaquear idoso de 78 anos. Crime ocorreu na zona rural do município.
Um homem de 41 anos foi preso nesta segunda-feira (14), no Centro de Castelo, suspeito de tentar matar um idoso de 78 anos com golpes de faca. O crime ocorreu no fim de março, na zona rural do município.
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atacada na localidade de Ponte São João após um desentendimento. A investigação aponta que o suspeito havia consumido bebida alcoólica antes de ir até a casa do idoso, que é companheiro da irmã dele.
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Durante a agressão, o idoso foi atingido no peito e sofreu ferimentos graves no tórax. Ele precisou ser internado e passou por um procedimento para drenagem de um coágulo no pulmão.
De acordo com a polícia, testemunhas que estavam no local intervieram durante o ataque e impediram que a agressão tivesse consequências ainda mais graves.
A Justiça expediu o mandado de prisão preventiva pela 2ª Vara da Comarca de Castelo. A equipe da Delegacia de Polícia de Castelo localizou o investigado após levantamentos realizados no município.
Segundo o delegado Estevão Oggione, o homem possui antecedentes e condenações por homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto, além de responder a outro processo por homicídio.
Após os procedimentos na delegacia, o preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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