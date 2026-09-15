Homem é preso em Castelo por esfaquear idoso de 78 anos

Um homem de 41 anos foi preso nesta segunda-feira (14), no Centro de Castelo, suspeito de tentar matar um idoso de 78 anos com golpes de faca. O crime ocorreu no fim de março, na zona rural do município.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atacada na localidade de Ponte São João após um desentendimento. A investigação aponta que o suspeito havia consumido bebida alcoólica antes de ir até a casa do idoso, que é companheiro da irmã dele.

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Durante a agressão, o idoso foi atingido no peito e sofreu ferimentos graves no tórax. Ele precisou ser internado e passou por um procedimento para drenagem de um coágulo no pulmão.

De acordo com a polícia, testemunhas que estavam no local intervieram durante o ataque e impediram que a agressão tivesse consequências ainda mais graves.

A Justiça expediu o mandado de prisão preventiva pela 2ª Vara da Comarca de Castelo. A equipe da Delegacia de Polícia de Castelo localizou o investigado após levantamentos realizados no município.

Segundo o delegado Estevão Oggione, o homem possui antecedentes e condenações por homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto, além de responder a outro processo por homicídio.

Após os procedimentos na delegacia, o preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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