Piloto de 22 anos morre em acidente durante trilha no Espírito Santo

Um jovem de 22 anos morreu durante um evento de trilha na localidade de Alto São Sebastião, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste domingo (13).

A vítima foi identificada como Maurício da Silva dos Santos. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 13h24, durante um evento denominado “Trilhão”.

Foto: Divulgação

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Maurício conduzia uma motocicleta Yamaha e fazia o trajeto de retorno da trilha quando passou por um obstáculo. De acordo com a PM, o jovem foi projetado junto com a motocicleta, perdeu o controle do veículo e caiu.

Durante a queda, o corpo da vítima foi arremessado para a frente. Na sequência, a própria motocicleta passou sobre ele. Ainda segundo a Polícia Militar, o acidente causou graves lesões na cabeça do jovem.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou a morte de Maurício ainda no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Após os trabalhos da perícia, a motocicleta foi liberada e entregue aos familiares da vítima.

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