Segurança

Homem procurado pela Justiça é preso em Brejetuba

Homem foi localizado no distrito de Rancho D’Antas após troca de informações entre equipes policiais do Espírito Santo e de Minas Gerais.

homem preso em Brejetuba
Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar cumpriu, nesta sexta-feira (18), dois mandados de prisão durante uma ação no distrito de Rancho D’Antas, em Brejetuba.

A operação começou após a PM receber informações do Serviço de Inteligência de Mutum, em Minas Gerais, sobre a possível localização de um homem procurado pela Justiça.

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Com base nas informações, as equipes fizeram diligências na região e localizaram o suspeito.

Após a confirmação da identidade, os policiais constataram a existência de dois mandados de prisão expedidos pela Comarca de Mutum (MG).

Segundo a Polícia Militar, as ordens judiciais estão relacionadas a crimes previstos na Lei de Drogas e no Código Penal.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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