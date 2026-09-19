Homem procurado pela Justiça é preso em Brejetuba
Homem foi localizado no distrito de Rancho D’Antas após troca de informações entre equipes policiais do Espírito Santo e de Minas Gerais.
A Polícia Militar cumpriu, nesta sexta-feira (18), dois mandados de prisão durante uma ação no distrito de Rancho D’Antas, em Brejetuba.
A operação começou após a PM receber informações do Serviço de Inteligência de Mutum, em Minas Gerais, sobre a possível localização de um homem procurado pela Justiça.
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Com base nas informações, as equipes fizeram diligências na região e localizaram o suspeito.
Após a confirmação da identidade, os policiais constataram a existência de dois mandados de prisão expedidos pela Comarca de Mutum (MG).
Segundo a Polícia Militar, as ordens judiciais estão relacionadas a crimes previstos na Lei de Drogas e no Código Penal.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, onde permaneceu à disposição da Justiça.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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