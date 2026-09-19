PM apreende drogas e materiais para preparo de entorpecentes em São José do Calçado

A Polícia Militar apreendeu drogas e materiais utilizados no preparo e fracionamento de entorpecentes durante uma ação realizada na noite desta sexta-feira (18), em São José do Calçado.

A ocorrência foi registrada por uma equipe da Força Tática do 3º Batalhão, que fazia patrulhamento motorizado na região conhecida como Morro do Carrapato.

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Segundo a PM, os militares avistaram um homem em um local ermo, próximo a um terreno baldio, e decidiram realizar a abordagem.

Com ele, a equipe encontrou um tablete grande de maconha, quatro pedaços médios e duas buchas da mesma droga, totalizando 282 gramas.

Os policiais também apreenderam material utilizado para endola, uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 4 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com todo o material apreendido, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

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