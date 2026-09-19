PM apreende drogas e materiais para preparo de entorpecentes em São José do Calçado
Ação da Força Tática terminou com a apreensão de 282 gramas de maconha, balança de precisão, celular e materiais usados no fracionamento de drogas.
A Polícia Militar apreendeu drogas e materiais utilizados no preparo e fracionamento de entorpecentes durante uma ação realizada na noite desta sexta-feira (18), em São José do Calçado.
A ocorrência foi registrada por uma equipe da Força Tática do 3º Batalhão, que fazia patrulhamento motorizado na região conhecida como Morro do Carrapato.
Leia também: Acidente entre dois carros é registrado no Trevo do Monte Belo, em Cachoeiro
Segundo a PM, os militares avistaram um homem em um local ermo, próximo a um terreno baldio, e decidiram realizar a abordagem.
Com ele, a equipe encontrou um tablete grande de maconha, quatro pedaços médios e duas buchas da mesma droga, totalizando 282 gramas.
Os policiais também apreenderam material utilizado para endola, uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 4 em dinheiro.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com todo o material apreendido, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726