Homem procurado pela Justiça é preso pela PM em Muniz Freire
Homem foi localizado em uma residência e encaminhado ao DPJ de Ibatiba após cumprimento da ordem judicial.
A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem na tarde desta quarta-feira (16), no Centro de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a PM, durante o serviço, a equipe tomou conhecimento da ordem judicial e iniciou diligências para localizar o homem.
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Ele foi encontrado em uma residência na região central do município. Após ser informado sobre o mandado e sobre seus direitos constitucionais, recebeu voz de prisão.
O homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de plantão em Ibatiba, onde permaneceu à disposição da autoridade competente.
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