Homem procurado pela Justiça é preso pela PM em Muniz Freire

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem na tarde desta quarta-feira (16), no Centro de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a PM, durante o serviço, a equipe tomou conhecimento da ordem judicial e iniciou diligências para localizar o homem.

Leia mais: Motociclista fica ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Ele foi encontrado em uma residência na região central do município. Após ser informado sobre o mandado e sobre seus direitos constitucionais, recebeu voz de prisão.

O homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de plantão em Ibatiba, onde permaneceu à disposição da autoridade competente.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui