Segurança

Homem procurado pela Justiça é preso pela PM em Muniz Freire

Homem foi localizado em uma residência e encaminhado ao DPJ de Ibatiba após cumprimento da ordem judicial.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem na tarde desta quarta-feira (16), no Centro de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a PM, durante o serviço, a equipe tomou conhecimento da ordem judicial e iniciou diligências para localizar o homem.

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Ele foi encontrado em uma residência na região central do município. Após ser informado sobre o mandado e sobre seus direitos constitucionais, recebeu voz de prisão.

O homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de plantão em Ibatiba, onde permaneceu à disposição da autoridade competente.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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