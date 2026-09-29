Homem que estava desaparecido é encontrado morto em Anchieta
Marcos Luiz Rodrigues, morador de Alfredo Chaves que estava desaparecido, foi encontrado morto. Perícia vai apurar as circunstâncias da morte.
Marcos Luiz Rodrigues, de 61 anos, morador de Alfredo Chaves que estava desaparecido, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (29), no balneário de Castelhanos, no município de Anchieta. Familiares haviam comunicado o desaparecimento à polícia após perderem contato com ele.
Segundo a Polícia Militar, informações sobre as características físicas, as roupas usadas por Marcos ao sair de casa e o veículo encontrado no local auxiliaram na identificação da vítima.
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Familiares também se deslocaram até o local onde o corpo foi encontrado para os procedimentos de reconhecimento. Uma equipe da PM isolou a área para preservar o local até a realização dos trabalhos periciais.
A perícia foi acionada para analisar o cenário e reunir elementos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, não há informação sobre o que provocou o óbito.
Após a perícia no local, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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