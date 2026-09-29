Homem tenta coçar as costas com vassoura e acaba com cabo introduzido no ânus
Homem de 49 anos sofreu um acidente doméstico com um cabo metálico em Arapiraca. Seis bombeiros participaram de uma operação delicada de resgate.
Um homem de 49 anos precisou ser socorrido após se envolver em um acidente doméstico incomum no bairro Primavera, em Arapiraca, Alagoas. Um cabo metálico ficou preso ao corpo da vítima e obrigou o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas a realizar um procedimento cuidadoso antes de encaminhá-la para atendimento.
A ocorrência mobilizou seis militares. Diante da situação, os socorristas precisaram utilizar equipamentos específicos para garantir a segurança do homem durante o resgate.
Segundo informações divulgadas pela equipe responsável pelo atendimento, os bombeiros avaliaram que não seria possível transportar a vítima imediatamente com o objeto nas condições em que se encontrava.
Por isso, a equipe realizou o corte parcial do cabo metálico ainda no local da ocorrência. O procedimento permitiu que os militares acomodassem o homem de forma mais segura para levá-lo até a ambulância.
Após a intervenção, os socorristas conseguiram realizar o transporte da vítima. As informações fornecidas sobre a ocorrência não detalham as circunstâncias que provocaram o acidente nem o estado de saúde do homem após o atendimento.
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