Homem tenta roubar carro em Marataízes e acaba agredido por populares

Um homem de 31 anos foi contido e agredido por populares após uma tentativa de roubo nesta quinta-feira (11), em Barra de Itapemirim, Marataízes. O caso aconteceu nas proximidades de uma agência bancária, na Rua Desembargador Ayrton Lemos Filho.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria tentado roubar um Honda HR-V e agredido a proprietária do veículo, uma mulher de 70 anos.

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Pessoas que presenciaram a situação impediram o roubo. Na tentativa de fugir, o homem teria levado uma motocicleta que estava nas proximidades, mas acabou alcançado e novamente contido.

Um policial civil e um guarda municipal que passavam pelo local no momento em que o homem era agredido por populares intervieram na situação e efetuaram a prisão do suspeito.

Quando a Polícia Militar chegou, o suspeito apresentava escoriações em várias partes do corpo. Agentes da Guarda Civil Municipal também prestaram apoio na ocorrência.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Marataízes. A vítima ficou bastante abalada e recebeu auxílio de pessoas que estavam no local. Segundo a Polícia Civil, as lesões apresentadas pelo suspeito já eram visíveis quando os agentes chegaram.

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