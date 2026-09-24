Hotel para cães é alvo de fiscalização e homem acaba preso em Guarapari

Uma fiscalização em um espaço usado como hotel e local de adestramento de animais terminou com a prisão de um homem de 53 anos, nessa quarta-feira (23), em Guarapari. Segundo a Polícia Civil, as equipes encontraram cães em baias úmidas, produtos veterinários vencidos e condições consideradas inadequadas para manter os animais.

A ação reuniu policiais da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) e da 5ª Delegacia Regional de Guarapari, além de representantes da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Assembleia Legislativa e da Prefeitura.

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A fiscalização começou após uma denúncia encaminhada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Inicialmente, as equipes foram até um imóvel no bairro Kubitschek, mas não identificaram sinais de maus-tratos no cão que estava no endereço.

Durante a apuração, o responsável informou que o animal também havia sido levado para outro imóvel, no bairro Jabaraí, onde funcionavam um hotel para animais e um espaço de adestramento.

No segundo endereço, um médico-veterinário que acompanhava a operação constatou problemas nas condições oferecidas aos cães.

“Os cães estavam em baias úmidas, sem espaço seco adequado para proteção das condições climáticas. Também foram encontrados medicamentos e produtos de uso animal com prazo de validade vencido”, afirmou o delegado Rodrigo Peçanha.

Segundo a Polícia Civil, havia cerca de oito cães no local e aproximadamente metade de um saco de ração de 60 quilos disponível. A avaliação veterinária também indicou comportamento agressivo dos animais, considerado compatível com forte estresse.

Diante da situação, o homem, que se apresentou como adestrador, recebeu voz de prisão e foi levado para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Ele foi autuado em flagrante por maus-tratos contra animais e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

Um dos cães foi recolhido pelo Centro de Controle de Zoonoses após avaliação veterinária indicar necessidade de cuidados específicos. Os outros sete permaneceram sob responsabilidade de uma familiar do preso, mediante assinatura de um termo de ajuste de conduta com a Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal.

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