Idoso de 80 anos morre atropelado por micro-ônibus na BR-101 em Anchieta
Vítima trabalhava como feirante em Guarapari e morreu no local após ser atingida por uma van.
Um idoso de 80 anos morreu após ser atropelado por um micro-ônibus na noite desta quarta-feira (16), na localidade de Jabaquara, no km 355 da BR-101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 19h05. A vítima caminhava pela rodovia quando foi atingida pelo veículo.
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O idoso foi identificado por populares como Zé Lebre. Ele trabalhava como feirante em Guarapari.
A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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