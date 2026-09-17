Idoso de 80 anos morre atropelado por micro-ônibus na BR-101 em Anchieta

Um idoso de 80 anos morreu após ser atropelado por um micro-ônibus na noite desta quarta-feira (16), na localidade de Jabaquara, no km 355 da BR-101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 19h05. A vítima caminhava pela rodovia quando foi atingida pelo veículo.

Leia mais: Motociclista fica ferido após colisão com carro em Cachoeiro

O idoso foi identificado por populares como Zé Lebre. Ele trabalhava como feirante em Guarapari.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui