Idoso de 90 anos fica ferido durante assalto a barbearia em Jerônimo Monteiro

Um idoso de 90 anos ficou ferido durante um assalto a uma barbearia, na tarde de sábado (19), no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo.

Segundo as informações da Polícia Militar, um homem entrou no estabelecimento armado com uma faca e anunciou o roubo. O suspeito ameaçou o idoso e exigiu o dinheiro que estava no caixa.

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O proprietário da barbearia tentou impedir o crime e acabou sendo ferido no braço durante a ação. O criminoso conseguiu pegar todo o dinheiro que estava no caixa e fugiu.

Após o assalto, o filho da vítima socorreu o idoso e o levou para o pronto-socorro do município. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade do ferimento.

Com as características informadas pela vítima, policiais realizaram buscas pela região na tentativa de encontrar o suspeito. Apesar das diligências, o homem não havia sido localizado até o registro das informações.

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