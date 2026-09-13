INMET emite alerta de tempestade para esta segunda-feira (14) no Espírito Santo
Aviso prevê chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade de perigo potencial para esta segunda-feira (14). O aviso começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59 do mesmo dia.
De acordo com o INMET, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além de possibilidade de queda de granizo.
Entre os possíveis impactos estão cortes pontuais no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O órgão considera baixo o risco associado a esses eventos.
Veja os cuidados durante a tempestade
Durante as rajadas de vento, a recomendação é evitar permanecer ou se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é indicado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O INMET orienta ainda que aparelhos eletrônicos sejam evitados enquanto estiverem ligados à tomada durante a ocorrência de tempestades.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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