Investigação revela como idoso foi atraído e morto em Castelo

Uma investigação iniciada após a morte de um idoso de 69 anos, na zona rural de Castelo, terminou com três homens denunciados por latrocínio e ocultação de cadáver. Dois deles estão presos e o terceiro permanece foragido, segundo a Polícia Civil.

A vítima, Sebastião dos Santos Ayres, conhecido como “Tião do Beck”, foi morta em maio de 2024. Conforme a investigação, o crime teria sido planejado com o objetivo de roubar joias, dinheiro e armas de fogo.

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Segundo a Polícia Civil, Sebastião foi atraído para uma residência sob o pretexto de uma negociação. Depois de deixar o imóvel em seu veículo, teria sido monitorado e interceptado em uma área afastada.

A apuração aponta que o idoso foi agredido e morto com um disparo na cabeça. O corpo foi colocado no próprio veículo da vítima e abandonado na região de Monte Alverne/Limoeiro.

Ainda de acordo com a polícia, os envolvidos retiraram a placa dianteira do carro e utilizaram pó de extintor dentro do automóvel para dificultar a identificação e a investigação.

O delegado Estevão Oggione afirmou que as diligências indicaram divisão de tarefas entre os envolvidos e ligação com outros crimes patrimoniais praticados na região.

As investigações também relacionaram os suspeitos ao furto de 14 armas de uma loja em Marechal Floriano, em abril de 2024, e ao roubo de outras 22 armas de um clube de tiro em Domingos Martins.

O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia contra os três investigados, recebida pela Justiça. Dois deles estão presos. Um homem de 40 anos, conhecido pelos apelidos “Caladinho” ou “Johnny”, permanece foragido e possui outros mandados de prisão pendentes, segundo a Polícia Civil.

Informações que possam ajudar na localização do investigado podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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