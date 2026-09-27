Itapemirim terá atendimento médico, odontológico e testes gratuitos nesta semana
A iniciativa oferece atendimento médico, de enfermagem e odontológico.
O programa Saúde em Movimento segue com atendimentos em diferentes localidades de Itapemirim. A programação começa neste domingo (28) e continua até quinta-feira, 2 de outubro, sempre das 8h às 11h.
A iniciativa oferece atendimento médico, de enfermagem e odontológico. A população também poderá realizar aferição de pressão arterial e teste de glicemia.
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Neste domingo (28), a equipe estará nas comunidades de Retiro e Bom Será. Na segunda-feira (29), o atendimento segue para Garrafão e Cohab.
Já na terça-feira (30), o Saúde em Movimento chega a Santo Amaro e Fazenda Velha. No dia 1º de outubro, a estrutura ficará em Luanda, na Unidade de Saúde.
A programação termina no dia 2 de outubro, em Graúna, com atendimento na escola da localidade. Todos os serviços previstos no cronograma acontecem entre 8h e 11h.
Segundo as informações divulgadas, não é necessário fazer agendamento. Os moradores devem comparecer ao local indicado dentro do horário de atendimento.
A programação poderá sofrer alteração em caso de chuva. A medida busca garantir segurança e conforto durante a realização dos serviços.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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