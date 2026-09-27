Campanha pede doação urgente de sangue O negativo em Cachoeiro
A mobilização destaca a urgência da necessidade e pede que pessoas com esse tipo sanguíneo participem da campanha.
Uma campanha busca mobilizar doadores de sangue em Cachoeiro de Itapemirim. O pedido é por doações do tipo O negativo para Leonardo Antônio Barreto Azevedo.
A mobilização destaca a urgência da necessidade e pede que pessoas com esse tipo sanguíneo participem da campanha.
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As doações devem ser feitas no Hospital Santa Casa de Cachoeiro, indicado como local para a doação.
Além de procurar doadores, a campanha pede que a população compartilhe o pedido. A divulgação pode ajudar a informação a chegar a pessoas que tenham sangue O negativo.
Quem precisar de mais informações sobre a campanha pode entrar em contato pelo telefone (28) 2101-2123.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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