Iúna recebe Feira Capixaba de Negócios com três dias de programação
Evento acontece de 24 a 26 de setembro, na praça da Avenida Ferreira Vale, com estandes, praça de alimentação e shows gratuitos.
A praça da Avenida Ferreira Vale, em Iúna, recebe a partir desta quinta-feira (24) a Feira Capixaba de Negócios.
O evento segue até sábado (26) e reúne empreendedorismo, gastronomia e atrações culturais em três dias de programação gratuita.
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A estrutura contará com estandes de produtos da região, além de praça de alimentação com opções da gastronomia de montanha.
A proposta é criar um espaço para valorizar os empreendedores locais e, ao mesmo tempo, oferecer lazer para moradores e visitantes.
Shows começam na quinta-feira
Na quinta-feira (24), Márcio e Rodrigo da Viola se apresentam às 20h. Depois, às 22h, o palco recebe Lucas e Junior.
Na sexta-feira (25), Lucas Gomes abre a programação musical às 20h, seguido por Marcos e Willian, às 22h.
Já no sábado (26), o Samba MLK se apresenta às 20h. A Banda Royal Six encerra a programação às 22h.
Confira a programação
Quinta-feira (24/09)
- 20h – Márcio e Rodrigo da Viola
- 22h – Lucas e Junior
Sexta-feira (25/09)
- 20h – Lucas Gomes
- 22h – Marcos e Willian
Sábado (26/09)
- 20h – Samba MLK
- 22h – Banda Royal Six
A Feira Capixaba de Negócios é realizada pela Prefeitura de Iúna em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil, com promoção do Aqui Notícias.com e apoio da ACIIU, Portal A Notícia do Caparaó, Sebrae e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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