Cidades

Iúna recebe Feira Capixaba de Negócios com três dias de programação

Evento acontece de 24 a 26 de setembro, na praça da Avenida Ferreira Vale, com estandes, praça de alimentação e shows gratuitos.

lucas e junior na Feira Capixaba de Negócios de Iuna
Foto: Redes Sociais

A praça da Avenida Ferreira Vale, em Iúna, recebe a partir desta quinta-feira (24) a Feira Capixaba de Negócios.

O evento segue até sábado (26) e reúne empreendedorismo, gastronomia e atrações culturais em três dias de programação gratuita.

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A estrutura contará com estandes de produtos da região, além de praça de alimentação com opções da gastronomia de montanha.

A proposta é criar um espaço para valorizar os empreendedores locais e, ao mesmo tempo, oferecer lazer para moradores e visitantes.

Shows começam na quinta-feira

Na quinta-feira (24), Márcio e Rodrigo da Viola se apresentam às 20h. Depois, às 22h, o palco recebe Lucas e Junior.

Na sexta-feira (25), Lucas Gomes abre a programação musical às 20h, seguido por Marcos e Willian, às 22h.

Já no sábado (26), o Samba MLK se apresenta às 20h. A Banda Royal Six encerra a programação às 22h.

Confira a programação

Quinta-feira (24/09)

  • 20h – Márcio e Rodrigo da Viola
  • 22h – Lucas e Junior

Sexta-feira (25/09)

  • 20h – Lucas Gomes
  • 22h – Marcos e Willian

Sábado (26/09)

  • 20h – Samba MLK
  • 22h – Banda Royal Six

A Feira Capixaba de Negócios é realizada pela Prefeitura de Iúna em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil, com promoção do Aqui Notícias.com e apoio da ACIIU, Portal A Notícia do Caparaó, Sebrae e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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