Iúna recebe Feira Capixaba de Negócios com três dias de programação

A praça da Avenida Ferreira Vale, em Iúna, recebe a partir desta quinta-feira (24) a Feira Capixaba de Negócios.

O evento segue até sábado (26) e reúne empreendedorismo, gastronomia e atrações culturais em três dias de programação gratuita.

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A estrutura contará com estandes de produtos da região, além de praça de alimentação com opções da gastronomia de montanha.

A proposta é criar um espaço para valorizar os empreendedores locais e, ao mesmo tempo, oferecer lazer para moradores e visitantes.

Shows começam na quinta-feira

Na quinta-feira (24), Márcio e Rodrigo da Viola se apresentam às 20h. Depois, às 22h, o palco recebe Lucas e Junior.

Na sexta-feira (25), Lucas Gomes abre a programação musical às 20h, seguido por Marcos e Willian, às 22h.

Já no sábado (26), o Samba MLK se apresenta às 20h. A Banda Royal Six encerra a programação às 22h.

Confira a programação

Quinta-feira (24/09)

20h – Márcio e Rodrigo da Viola

22h – Lucas e Junior

Sexta-feira (25/09)

20h – Lucas Gomes

22h – Marcos e Willian

Sábado (26/09)

20h – Samba MLK

22h – Banda Royal Six

A Feira Capixaba de Negócios é realizada pela Prefeitura de Iúna em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil, com promoção do Aqui Notícias.com e apoio da ACIIU, Portal A Notícia do Caparaó, Sebrae e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

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