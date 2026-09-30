João Felipe e Rafael abrem Festa do Atum & Dourado com show em Itapemirim

A dupla sertaneja João Felipe e Rafael será a atração de abertura da Festa do Atum & Dourado, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O show acontece na sexta-feira (9), às 22h, no Terminal Pesqueiro de Itaipava.

O evento será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro e vai reunir música, gastronomia e atividades voltadas ao público. O atum e o dourado serão os protagonistas da programação, com pratos especiais e aulas-show durante a festa.

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Formada pelo goiano Fellipe Santiago e pelo capixaba Rafael Almeida, a dupla João Felipe e Rafael construiu uma trajetória no sertanejo com músicas como “Praga de Ex”, “Bateria Acabou”, “Vítima de um Copo”, “Quem Supera” e “Batom Vermelho”.

A apresentação em Itaipava marca o início da programação musical do evento. Antes do show, os estandes serão abertos às 17h30 e a abertura oficial da festa acontece às 18h30. Às 20h, o chef Ariosto Medeiros comanda uma aula-show com um prato misto de atum e dourado.

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No sábado (10), a programação começa ao meio-dia com a abertura dos estandes. Às 19h, o chef Hamilton Júnior apresenta uma aula-show com risoto de atum. A noite termina com o show da Banda Casaca, marcado para as 22h.

A Festa do Atum & Dourado segue no domingo (11). O público poderá visitar os estandes a partir das 11h e acompanhar, ao meio-dia, uma degustação de atum na brasa.

O último dia ainda terá apresentação da banda Pele Morena, às 18h. O encerramento do evento está previsto para as 22h.

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