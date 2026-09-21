Jovem liga para a mãe após relatar invasão em casa e desaparece em Cachoeiro
Robert Wallace da Silva Coelho, de 24 anos, está sem celular e documentos; família registrou boletim de desaparecimento e busca informações sobre o paradeiro.
A família de Robert Wallace da Silva Coelho, de 24 anos, pede ajuda para encontrá-lo após o jovem desaparecer em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a mãe, ela viu o filho pela última vez na quarta-feira, por volta das 20h. Robert saiu de casa aproximadamente às 23h e, desde então, a família tenta descobrir o paradeiro dele.
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Um conhecido teria visto o jovem naquele mesmo horário seguindo em direção a Atílio Vivacqua. Robert estava desempregado, mas fazia trabalhos temporários no bairro Aeroporto.
A mãe contou que recebeu uma ligação do filho na quinta-feira, por volta das 13h, feita a partir do celular de uma pessoa desconhecida.
Durante a conversa, Robert afirmou que havia saído de casa assustado e disse não se sentir seguro. Segundo a mãe, ele aparentava estar confuso e não informou onde estava. A ligação durou cerca de um minuto e meio e foi o último contato da família com o jovem.
A pessoa que teria emprestado o celular informou posteriormente à mãe que deixou Robert em uma região conhecida como Morro do Lixo, e que ele teria dito que seguiria em direção a Vitória. A família, porém, não sabe se ele realmente tomou esse destino.
Segundo a mãe, Robert vinha enfrentando um período de forte pressão emocional antes de desaparecer. Ela contou que o filho passava por problemas no relacionamento e também precisava deixar a casa onde estava morando.
Ainda de acordo com o relato da família, Robert demonstrava estar sobrecarregado com a situação e chegou a falar sobre a vontade de “sumir”. “Ele estava com muita coisa na cabeça”, relatou a mãe.
Jovem está sem celular e documentos
De acordo com a mãe, Robert saiu sem celular e sem documentos, levando apenas a roupa que vestia naquele momento.
A família acredita que ele poderia estar usando bermuda tactel e blusa de frio preta com capuz, mas não conseguiu confirmar a roupa.
A mãe também relatou que, antes do desaparecimento, Robert demonstrava preocupação e dizia não estar se sentindo bem. Segundo ela, o jovem não fazia uso de drogas, embora estivesse consumindo bebida alcoólica com mais frequência nos últimos tempos.
Família registrou boletim de desaparecimento
Robert é pai de três crianças, de 5, 3 e 1 ano. Segundo a família, a esposa e os demais parentes estão mobilizados nas buscas.
A mãe informou que já registrou boletim de desaparecimento e também procurou informações em unidades relacionadas à identificação de pessoas, mas ainda não conseguiu localizar o filho.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Robert Wallace pode entrar em contato pelo telefone (28) 99955-2400.
A família reforça que qualquer pista pode ajudar nas buscas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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