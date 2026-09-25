Karla Coser aponta combate a violência contra a mulher entre prioridades para o ES

A vereadora de Vitória e candidata a deputada estadual Karla Coser (PT) apresentou propostas que pretende priorizar caso seja eleita para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Durante entrevista ao Especial Eleições 2026 do aquinoticias.com, a candidata destacou ações de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, proteção ambiental, atendimento à população em situação de rua e criação de um programa habitacional estadual.

Uma das principais frentes citadas por Karla Coser é a ampliação, para todo o Espírito Santo, de iniciativas que já existem ou foram implementadas em Vitória. Entre elas está a possibilidade de garantir a transferência escolar de meninas e famílias vítimas de violência. “A nossa grande batalha na Assembleia Legislativa vai ser continuar a luta pelo enfrentamento à violência contra meninas e mulheres”, afirmou.

A candidata também defendeu a criação de salas de parto específicas para mulheres que enfrentaram a perda do bebê durante o parto. Segundo Karla, a medida já existe como legislação municipal em Vitória e poderia ser ampliada para o estado. “A gente tem uma legislação que a gente tem muito orgulho, que é a garantia da sala de parto separada para mulheres que tiveram óbito perinatal na cidade de Vitória”, disse.

Outro ponto apresentado durante a entrevista foi a proteção à saúde mental. Karla citou uma legislação municipal relacionada à divulgação do número 188, do Centro de Valorização da Vida (CVV), em prédios públicos e privados. A proposta, segundo ela, seria levar a iniciativa para os demais municípios capixabas.

Candidata quer levar ações contra violência para estádios

Karla Coser também defendeu a adoção de campanhas permanentes de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres em eventos esportivos. A proposta seria ampliar para os estádios do Espírito Santo uma iniciativa que, segundo ela, já possui parceria com o time do Vitória.

“Imagina que incrível se todo evento que acontecesse no Kleber Andrade, nos nossos estádios, tivesse campanhas de enfrentamento da violência contra meninas e mulheres”, afirmou a candidata.

Na avaliação apresentada durante a entrevista, a iniciativa poderia transformar grandes eventos esportivos em espaços de conscientização sobre violência de gênero. Karla afirmou que pretende ampliar a experiência para outras regiões do estado caso seja eleita.

Meio ambiente também está entre prioridades

A defesa do meio ambiente foi apresentada como uma segunda frente de atuação. Karla Coser citou o debate sobre a gestão e a preservação das unidades de conservação do Espírito Santo e afirmou que é necessário conciliar participação privada, desenvolvimento econômico e proteção ambiental.

“A iniciativa privada não é uma inimiga, mas a gente não pode pensar na exploração sem pensar na preservação”, declarou.

A candidata mencionou áreas ambientais da Grande Vitória e o Parque Estadual de Itaúnas como exemplos que, segundo ela, precisam ser considerados em uma política de desenvolvimento sustentável. Karla também criticou a possibilidade de transformar a discussão ambiental apenas em uma questão de exploração econômica.

Outro tema citado foi a aplicação dos recursos de reparação destinados ao Espírito Santo após impactos provocados por barragens. Karla afirmou que pretende atuar junto a pescadores e ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) para defender a participação das famílias afetadas nas decisões sobre a utilização desses recursos.

Habitação é apontada como caminho para enfrentar população de rua

A terceira frente apresentada por Karla Coser envolve a população em situação de rua. Segundo a candidata, um dos problemas da Grande Vitória é a falta de articulação entre os municípios para atender essas pessoas.

Para ela, o enfrentamento da situação de rua precisa incluir políticas de habitação. Durante a entrevista, Karla citou o conceito do programa Casa Primeiro, que prioriza a oferta de moradia como parte da estratégia de atendimento.

“Se você garante que essa pessoa retorne o vínculo dela com uma moradia, um lugar onde ela possa se estabelecer, ela tem mais dificuldade de voltar pra rua”, afirmou.

A candidata também defendeu a criação de um grande programa habitacional estadual, contemplando moradores das cidades e do interior. A proposta, segundo ela, deveria considerar ainda famílias que vivem na zona rural e possuem casas simples que necessitam de melhorias.

“Não temos um programa estadual habitacional, casa para quem mora na cidade e casa para quem mora na roça também, para quem mora no interior”, disse.

Ao final da entrevista, Karla Coser afirmou que as propostas ainda estão sendo construídas a partir do diálogo com diferentes setores da sociedade. A candidata também relacionou a atuação que pretende exercer na Assembleia à experiência adquirida durante seu mandato como vereadora de Vitória.

“Como nós fizemos no nosso primeiro mandato em Vitória, a gente quer ouvir as pessoas para ajudar a ter projetos sólidos pro estado do Espírito Santo”, afirmou.

A entrevista completa com Karla Coser está disponível no Especial Eleições 2026 do aquinoticias.com, no YouTube do AQUI Notícias. O programa faz parte da série de entrevistas com candidatos que apresenta propostas e temas relacionados ao futuro do Espírito Santo nas eleições de 2026.

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