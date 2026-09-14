Lito Sousa: medicamento experimental para tratar influenciador com doença rara chega ao Brasil
A liberação foi realizada em uma operação coordenada entre a Receita Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O medicamento experimental destinado ao tratamento do influenciador Lito Sousa chegou ao Brasil na madrugada deste sábado (12), e teve o despacho aduaneiro concluído poucos minutos após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A liberação foi realizada em uma operação coordenada entre a Receita Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo a Receita Federal, o produto é de uso urgente e tem potencial terapêutico que diminui rapidamente com o passar das horas. Por isso, os procedimentos necessários para a entrada da carga no País foram planejados previamente pelos dois órgãos.
Leia também: Segurança de Virgínia Fonseca morre com a esposa em acidente de moto em Goiás
Após o desembarque, a carga foi retirada diretamente da aeronave e transferida para um helicóptero, que ficou responsável por levá-la ao destino final. A operação eliminou etapas intermediárias do transporte para reduzir o intervalo entre a chegada ao Brasil e a disponibilização para uso hospitalar.
A Anvisa havia autorizado na sexta-feira, 4, em caráter excepcional, a importação e a utilização do medicamento no tratamento de Lito, diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
Medicamento ainda está em fase pré-clínica
A solicitação foi encaminhada por Mila Seidl, mulher de Lito, em parceria com o médico do influenciador, que pediram à Anvisa uma autorização excepcional para o uso individual do medicamento, com importação por pessoa física. O paciente foi incluído em um programa de uso compassivo oferecido por uma empresa estrangeira.
Segundo a agência, o medicamento ainda está em fase pré-clínica. Não há, até o momento, estudos clínicos formalmente iniciados em seres humanos para avaliar o medicamento no tratamento da doença priônica.
O medicamento ainda está em fase pré-clínica, segundo a Anvisa. Até o momento, não foram formalmente iniciados estudos clínicos em seres humanos para avaliar seu uso no tratamento da doença priônica.
Diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob
Lito está internado após receber o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob, uma doença neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A condição pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Não há atualmente tratamento para a doença, e os cuidados disponíveis são direcionados ao controle dos sintomas.
O diagnóstico ocorreu depois que o influenciador descobriu um câncer de próstata, há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, passou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Lito começou a perder progressivamente o controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para seu canal. Posteriormente, o quadro evoluiu para dormência e falta de coordenação.
Ele procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde passou por uma série de exames até receber o diagnóstico.
Recentemente, Lito relatou melhora nos movimentos da mão esquerda. Em vídeo publicado nas redes sociais durante a internação, afirmou que a mão, que antes estava praticamente parada, havia voltado a realizar alguns movimentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726