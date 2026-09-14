Lito Sousa: medicamento experimental para tratar influenciador com doença rara chega ao Brasil

O medicamento experimental destinado ao tratamento do influenciador Lito Sousa chegou ao Brasil na madrugada deste sábado (12), e teve o despacho aduaneiro concluído poucos minutos após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A liberação foi realizada em uma operação coordenada entre a Receita Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a Receita Federal, o produto é de uso urgente e tem potencial terapêutico que diminui rapidamente com o passar das horas. Por isso, os procedimentos necessários para a entrada da carga no País foram planejados previamente pelos dois órgãos.

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Após o desembarque, a carga foi retirada diretamente da aeronave e transferida para um helicóptero, que ficou responsável por levá-la ao destino final. A operação eliminou etapas intermediárias do transporte para reduzir o intervalo entre a chegada ao Brasil e a disponibilização para uso hospitalar.

A Anvisa havia autorizado na sexta-feira, 4, em caráter excepcional, a importação e a utilização do medicamento no tratamento de Lito, diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

Medicamento ainda está em fase pré-clínica

A solicitação foi encaminhada por Mila Seidl, mulher de Lito, em parceria com o médico do influenciador, que pediram à Anvisa uma autorização excepcional para o uso individual do medicamento, com importação por pessoa física. O paciente foi incluído em um programa de uso compassivo oferecido por uma empresa estrangeira.

Segundo a agência, o medicamento ainda está em fase pré-clínica. Não há, até o momento, estudos clínicos formalmente iniciados em seres humanos para avaliar o medicamento no tratamento da doença priônica.

O medicamento ainda está em fase pré-clínica, segundo a Anvisa. Até o momento, não foram formalmente iniciados estudos clínicos em seres humanos para avaliar seu uso no tratamento da doença priônica.

Diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob

Lito está internado após receber o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob, uma doença neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A condição pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Não há atualmente tratamento para a doença, e os cuidados disponíveis são direcionados ao controle dos sintomas.

O diagnóstico ocorreu depois que o influenciador descobriu um câncer de próstata, há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, passou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Lito começou a perder progressivamente o controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para seu canal. Posteriormente, o quadro evoluiu para dormência e falta de coordenação.

Ele procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde passou por uma série de exames até receber o diagnóstico.

Recentemente, Lito relatou melhora nos movimentos da mão esquerda. Em vídeo publicado nas redes sociais durante a internação, afirmou que a mão, que antes estava praticamente parada, havia voltado a realizar alguns movimentos.

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