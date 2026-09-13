Segurança de Virgínia Fonseca morre com a esposa em acidente de moto em Goiás

O segurança particular da influenciadora Virgínia Fonseca, Rogério Camilo Ramos, de 53 anos, morreu na manhã deste domingo (13) após um acidente de motocicleta na BR-060, em Goiás. A esposa dele, Paulla Regina Rodarte, de 43 anos, também morreu na ocorrência.

Rogério era tenente aposentado da Polícia Militar de Goiás e havia atuado no Batalhão de Operações Especiais (Bope). Ele trabalhava como segurança particular de Virgínia e de sua família.

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Segundo as informações divulgadas, o acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-060, na saída para Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. O casal estava viajando de motocicleta com um grupo de motociclistas quando ocorreu o acidente.

Após receber a notícia, Virgínia lamentou a morte de Rogério nas redes sociais. A influenciadora afirmou estar com o “coração partido” e destacou o carinho e o cuidado que ele tinha com sua família e seus filhos.

Virgínia também afirmou que pretende dar apoio à filha do casal, de 12 anos, após a perda dos pais.

As circunstâncias exatas do acidente ainda são apuradas.

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