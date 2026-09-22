Loterias Caixa: confira os resultados atualizados dos últimos sorteios

Os sorteios das Loterias CAIXA realizados nesta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, movimentaram seis modalidades no Espaço da Sorte, em São Paulo. Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete tiveram seus concursos realizados ao longo do dia.

Entre os destaques está a Lotofácil, que teve duas apostas vencedoras na faixa principal. Cada uma delas garantiu mais de R$ 700 mil. Já a Quina, a Dupla Sena, o Dia de Sorte e o Super Sete terminaram sem ganhadores na principal faixa de premiação e acumularam para os próximos concursos.

Na Lotomania, o concurso 2978 teve prêmio estimado em R$ 3,5 milhões na faixa principal. A modalidade exige atenção porque a premiação considera diferentes faixas de acerto, incluindo uma específica para quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados.

Confira abaixo os números de cada concurso realizado nesta segunda-feira e as informações sobre as premiações.

Lotofácil 3785 teve duas apostas ganhadoras

A Lotofácil concurso 3785 foi um dos principais destaques dos sorteios desta segunda-feira. O resultado trouxe as seguintes dezenas:

01 – 04 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

Duas apostas conseguiram acertar os 15 números sorteados e dividiram o prêmio principal. Os bilhetes vencedores foram registrados em Uberlândia, em Minas Gerais, e Guaraí, no Tocantins.

Cada aposta recebeu R$ 711.908,80.

A Lotofácil permite apostas com 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os 15 números sorteados.

Além da faixa principal, a modalidade também distribui valores para apostas que acertam 14, 13, 12 e 11 números.

Quina 7123 acumula e próximo prêmio é estimado em R$ 2 milhões

O concurso 7123 da Quina terminou sem nenhuma aposta com cinco acertos. As dezenas sorteadas foram:

14 – 19 – 42 – 53 – 60

Como ninguém acertou as cinco dezenas, o prêmio principal acumulou para o próximo concurso.

A estimativa informada para o próximo sorteio é de R$ 2 milhões.

Na Quina, o apostador escolhe entre cinco e 15 números, dentro de um universo de 80 dezenas. Há premiação para quem acerta dois, três, quatro ou cinco números.

O concurso desta segunda-feira também chamou atenção pela distribuição das dezenas, com números concentrados em diferentes faixas do volante.

Lotomania 2978 teve prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

A Lotomania concurso 2978 também foi sorteada nesta segunda-feira. Os 20 números extraídos foram:

02 – 06 – 07 – 09 – 21 – 22 – 30 – 34 – 43 – 54 – 58 – 60 – 65 – 71 – 76 – 78 – 85 – 90 – 91 – 92

O concurso tinha R$ 3,5 milhões estimados para a faixa principal.

Na Lotomania, o participante marca 50 números entre os 100 disponíveis. A premiação é distribuída conforme diferentes faixas de acertos.

Uma particularidade da modalidade é a possibilidade de premiação para quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. Por isso, além de conferir os números acertados, o apostador deve verificar o bilhete completo para saber se houve alguma faixa de premiação.

Dupla Sena 3011 acumula para R$ 5,2 milhões

A Dupla Sena concurso 3011 teve dois sorteios diferentes, permitindo ao apostador concorrer com o mesmo bilhete nas duas extrações.

No primeiro sorteio, os números foram:

17 – 18 – 19 – 24 – 29 – 40

Já no segundo sorteio, as dezenas sorteadas foram:

06 – 10 – 19 – 30 – 33 – 50

Não houve aposta que acertasse os seis números em ambos os sorteios na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou.

A estimativa para o próximo concurso passou para R$ 5,2 milhões.

A Dupla Sena possui uma característica própria em relação a outras loterias: o mesmo bilhete participa de dois sorteios. Dessa forma, uma aposta pode eventualmente receber prêmio em uma ou nas duas extrações, dependendo dos números acertados.

Dia de Sorte 1303 acumula; mês sorteado foi agosto

O Dia de Sorte concurso 1303 teve os seguintes números:

11 – 13 – 17 – 21 – 25 – 28 – 31

O Mês da Sorte sorteado foi agosto.

Não houve ganhador na faixa principal, que exige sete acertos. Dessa forma, o prêmio acumulou para o próximo concurso.

A estimativa divulgada para a próxima extração é de R$ 850 mil.

No Dia de Sorte, além das dezenas, o apostador escolhe um mês do ano. Por isso, é importante conferir tanto os números quanto o Mês da Sorte indicado no resultado oficial.

A modalidade tem sete números sorteados entre 31 disponíveis e também conta com faixas de premiação para diferentes quantidades de acertos.

Super Sete 901 acumula e chega a R$ 8,8 milhões

O Super Sete concurso 901 encerrou a rodada de sorteios com prêmio acumulado.

Nesse formato de loteria, os números são organizados por sete colunas. O resultado desta segunda-feira foi:

Coluna 1: 5

5 Coluna 2: 2

2 Coluna 3: 6

6 Coluna 4: 7

7 Coluna 5: 2

2 Coluna 6: 4

4 Coluna 7: 5

Nenhuma aposta acertou as sete colunas na faixa principal.

Com o acúmulo, a estimativa para o próximo concurso chegou a R$ 8,8 milhões.

O Super Sete tem uma mecânica diferente das loterias tradicionais. Em vez de escolher uma sequência de dezenas em um único conjunto, o jogador marca números distribuídos entre sete colunas.

Para conferir o resultado, portanto, é necessário comparar cada número com sua respectiva coluna.

Quais loterias acumularam nesta segunda-feira?

Dos seis concursos destacados nesta segunda-feira, quatro modalidades terminaram com acúmulo na faixa principal: Quina, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete.

A Lotofácil teve duas apostas vencedoras no prêmio principal, enquanto a Lotomania teve concurso com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

Os valores acumulados deixam os próximos concursos entre os pontos de maior interesse para quem acompanha diariamente os resultados das Loterias CAIXA.

Próximos prêmios estimados

Quina: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Dupla Sena: R$ 5,2 milhões

R$ 5,2 milhões Dia de Sorte: R$ 850 mil

R$ 850 mil Super Sete: R$ 8,8 milhões

Os valores são estimativas e podem sofrer alterações conforme a arrecadação e a quantidade de apostas realizadas nos concursos seguintes.

Como conferir se a aposta foi premiada?

Depois de consultar os números sorteados, o apostador deve comparar o resultado com o volante ou comprovante da aposta. Dependendo da modalidade, é necessário verificar também informações específicas, como o Mês da Sorte ou a coluna correspondente.

O resultado publicado após o sorteio serve como referência para a conferência, mas o pagamento dos prêmios depende da validação do bilhete ou comprovante pelos canais oficiais da CAIXA.

Também é importante observar o prazo para resgate de eventuais valores. O apostador que identificar uma premiação deve guardar o comprovante em local seguro até realizar o procedimento de recebimento.

Resumo de serviço: resultados das Loterias CAIXA de 21/09/2026

Lotofácil – concurso 3785

Números: 01 – 04 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

Prêmio principal: 2 apostas vencedoras

Valor por aposta: R$ 711.908,80

Quina – concurso 7123

Números: 14 – 19 – 42 – 53 – 60

Resultado: acumulou

Próximo prêmio estimado: R$ 2 milhões

Lotomania – concurso 2978

Números: 02 – 06 – 07 – 09 – 21 – 22 – 30 – 34 – 43 – 54 – 58 – 60 – 65 – 71 – 76 – 78 – 85 – 90 – 91 – 92

Prêmio estimado na faixa principal: R$ 3,5 milhões

Dupla Sena – concurso 3011

1º sorteio: 17 – 18 – 19 – 24 – 29 – 40

2º sorteio: 06 – 10 – 19 – 30 – 33 – 50

Resultado: acumulou

Próximo prêmio estimado: R$ 5,2 milhões

Dia de Sorte – concurso 1303

Números: 11 – 13 – 17 – 21 – 25 – 28 – 31

Mês da Sorte: Agosto

Resultado: acumulou

Próximo prêmio estimado: R$ 850 mil

Super Sete – concurso 901

Colunas: 5 – 2 – 6 – 7 – 2 – 4 – 5

Resultado: acumulou

Próximo prêmio estimado: R$ 8,8 milhões

Os resultados correspondem aos concursos realizados no Espaço da Sorte nesta segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Para saber se uma aposta foi efetivamente premiada, é necessário conferir o comprovante e as regras específicas da modalidade.

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