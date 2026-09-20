Lotofácil 3784: quatro cidades capixabas faturam prêmio; veja detalhes

Quatro cidades do Sul do Espírito Santo tiveram apostas premiadas no concurso 3784 da Lotofácil, realizado neste domingo (20).

Os bilhetes vencedores foram registrados em Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro e Muqui. Cada aposta acertou 14 dezenas e recebeu R$ 1.844,33.

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Em Cachoeiro de Itapemirim, o jogo premiado foi feito na Loteria do Casa Grande. Já em Castelo, a aposta vencedora saiu na Forno Grande Loterias.

Em Jerônimo Monteiro, o bilhete premiado foi registrado na Lotérica Libardi. No município de Muqui, a aposta vencedora saiu na Casa Lotérica Muqui.

Veja os números sorteados

O concurso 3784 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram:

01 – 02 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

Além das apostas capixabas com 14 acertos, o concurso registrou prêmio de 15 acertos no valor de R$ 3.999.286,18.

Para o próximo concurso, marcado para 21 de setembro de 2026, a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

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