Lula: "Reajuste do Bolsa Família é o governo federal cuidando de quem mais precisa"
Lula não discursou durante o anúncio do reajuste, que foi realizado sem anúncio prévio no Palácio do Planalto.
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, por meio de seu perfil no X, nesta quinta-feira (17), que o reajuste de 15% do programa Bolsa Família anunciado nesta mesma data é uma ação do governo federal “cuidando” de quem precisa, para recompor a inflação e proteger o poder de compra das famílias brasileiras.
Lula não discursou durante o anúncio do reajuste, que foi realizado sem anúncio prévio no Palácio do Planalto.
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“O Bolsa Família vai ser reajustado em 15% para recompor a inflação e proteger o poder de compra das famílias brasileiras. O benefício mínimo passa de R$ 600 para R$ 691. É o Governo Federal cuidando de quem precisa, combatendo a fome, reduzindo a pobreza e criando condições para que milhões de brasileiros tenham mais renda, oportunidades e uma vida melhor”, escreveu o presidente da República.
O governo federal anunciou um reajuste de cerca de 15% no Bolsa Família, elevando o piso do benefício de R$ 600 para R$ 691 e o valor médio pago às famílias de R$ 675 para R$ 777.
Segundo o Ministério do Planejamento, a medida recompõe a inflação acumulada desde o relançamento do programa, em março de 2023, e terá impacto fiscal de R$ 5,8 bilhões ainda neste ano e de aproximadamente R$ 22 bilhões em 2027.
O governo ainda não informou a data de início dos pagamentos com os novos valores nem eventuais alterações nos benefícios complementares.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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