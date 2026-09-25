Mais de 1 kg de crack é encontrado após fuga de suspeitos em Guaçuí

Uma tentativa de abordagem terminou com a apreensão de mais de 1 quilo de crack, nesta quinta-feira (24), em Guaçuí. A ocorrência aconteceu na Rua Tenente Arnaldo Túlio, conhecida como Rua da Palha, durante patrulhamento realizado por policiais militares da Ronda Ostensiva do 3º Batalhão.

Segundo as informações da Polícia Militar, os agentes perceberam uma motocicleta ocupada por dois indivíduos e iniciaram a abordagem.

Leia mais: Motociclista morre após acidente com caminhão em Cachoeiro

Ao notarem a presença dos policiais, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Durante a fuga, um deles teria lançado um objeto em direção a um terreno baldio.

Os militares realizaram buscas no local e encontraram aproximadamente 1,013 kg de crack. O material foi recolhido pela equipe.

A droga apreendida foi encaminhada para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotadas as providências relacionadas à ocorrência.

A motocicleta utilizada pelos suspeitos também foi recolhida e levada para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Apesar das buscas, nenhum dos dois suspeitos foi localizado ou conduzido durante a ocorrência.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui