Manu e Arnaldinho: parceria que impulsionou investimentos em Vila Velha

Vila Velha é um dos maiores exemplos de como a parceria entre o Governo do Estado e as gestões municipais contribui para acelerar o desenvolvimento e transformar a vida das pessoas. E a ex-secretária de Estado do Governo e candidata a deputada federal, Emanuela Pedroso (“Manu”), é parte importante dessa história.

Com uma trajetória como professora; advogada; vereadora e prefeita de Alto Rio Novo; secretária municipal de Finanças e de Governo em Viana; secretária-executiva da Associação dos Municípios (Amunes); secretária de Estado de Economia e Planejamento; e secretária de Estado do Governo, Emanuela conhece de perto os desafios enfrentados pelos municípios e a importância de uma gestão pública que dialogue, articule e faça os investimentos acontecerem.

Leia também: BigData: com 49%, Ricardo amplia vantagem na disputa para governador do ES

Foi assim que ela atuou ao longo dos últimos anos, trabalhando ao lado do ex-governador Renato Casagrande e do atual governador Ricardo Ferraço, contribuindo de forma efetiva para um Governo que realizou o maior volume de investimentos da história do Espírito Santo.

Investimentos acelerados

Emanuela teve papel importante na articulação entre o Governo do Estado, as prefeituras e os demais poderes. Seu trabalho, sempre de portas abertas para vereadores, prefeitos, deputados e demais lideranças, ajudou a fortalecer os municípios, acelerar investimentos e fazer com que os recursos públicos chegassem onde a população mais precisava.

Em Vila Velha, a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura se reflete em obras que chegam a diferentes regiões da cidade. Desde 2019, início da gestão Renato Casagrande-Ricardo Ferraço, os investimentos totais da Administração Estadual no município superam R$ 2,28 bilhões, abrangendo todas as áreas estratégicas.

De abril de 2022 a março de 2026, como secretária de Economia e Planejamento e do Governo, respectivamente, Emanuela também atuou na coordenação do Fundo Cidades, que por meio do repasse direto de recursos às prefeituras fortaleceu a capacidade de investimento dos municípios capixabas. Vila Velha é um deles.

Com recursos do Fundo Cidades, foram executadas obras de drenagem e pavimentação em dezenas de quilômetros de vias públicas de bairros de Vila Velha, além de visível transformação da Região 5, com investimentos na macrodrenagem do Canal do Congo, na construção de pontes, em drenagem e pavimentação de rus e avenidas, beneficiando cerca de 70 mil moradores de 13 bairros.

Na Praia da Costa, está em execução a obra de macrodrenagem do Canal da Costa e a implantação de um parque linear, que beneficiarão milhares de pessoas com redução dos riscos de alagamentos e criação de um novo espaço de convivência e lazer para a população. Também foram e estão sendo realizadas obras de construção do Parque da Prainha e de contenção e estabilização de encostas, protegendo vidas e patrimônios de cerca de seis mil moradores.

E Vila Velha avançou também com outros investimentos, além daqueles realizados por meio do Fundo Cidades, que contaram com a articulação de Manu como secretária de Estado do Governo. Entre eles, a urbanização da orla, construção e reforma de novas unidades de saúde e praças públicas, além da implantação da infraestrutura urbanística do Morro do Moreno, um dos maiores cartões-postais de Vila Velha.

O apoio do prefeito Arnaldinho Borgo à candidatura de Emanuela Pedroso reflete o reconhecimento de uma parceria construída com trabalho, diálogo e resultados, e que tende a se ampliar com sua atuação na Câmara Federal, para onde Manu pretende levar toda a experiência construída ao longo de sua trajetória de reconhecido êxito

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui