Marataízes é selecionado pelo Sebrae para projeto-piloto de educação empreendedora
Município capixaba está entre as oito cidades brasileiras escolhidas para iniciativa que será implantada em 10 escolas da rede municipal.
Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi escolhido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para participar de um projeto-piloto voltado ao fortalecimento da educação empreendedora nas escolas. O município está entre apenas oito cidades brasileiras selecionadas para testar a chamada Abordagem Estruturada do Sebrae.
Além de Marataízes, Vargem Alta também representa o Espírito Santo na iniciativa. As demais cidades selecionadas estão nos estados do Piauí, Tocantins e Minas Gerais.
Leia mais: Vítima de grave acidente na BR-101 em Rio Novo do Sul é identificada
A apresentação do projeto ocorreu durante uma solenidade em Vargem Alta, com a participação do prefeito de Marataízes e do secretário municipal de Educação. Durante o encontro, foram apresentados os objetivos e as etapas da iniciativa.
Em Marataízes, o projeto será desenvolvido em 10 escolas de tempo integral, atendendo estudantes do 1º ao 9º ano da rede municipal. A proposta é incorporar o desenvolvimento de competências empreendedoras à formação dos alunos.
A iniciativa não tem como foco apenas preparar os estudantes para a criação de negócios. A educação empreendedora busca desenvolver habilidades como criatividade, autonomia, planejamento, identificação de oportunidades e capacidade de solucionar problemas, contribuindo para a formação pessoal, social e profissional dos alunos.
Marataízes já desenvolve ações de empreendedorismo nas escolas
A escolha do município para participar do projeto-piloto considera o trabalho que já vem sendo desenvolvido na área de educação empreendedora. A rede municipal participa de iniciativas e formações promovidas pelo Sebrae, entre elas o programa Jovens Empreendedores.
A iniciativa permite que os estudantes desenvolvam produtos e apresentem os resultados em uma feira que reúne a comunidade e movimenta o município.
O trabalho desenvolvido na área também contribuiu para que Marataízes conquistasse o primeiro lugar na etapa estadual da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, em maio deste ano, com o projeto “Educação que transforma. Nossa história. Nossa gente”.
Para o prefeito, a seleção para o projeto-piloto demonstra o reconhecimento das ações desenvolvidas no município.
“É com muita satisfação que Marataízes recebe esse projeto-piloto do Sebrae. Isso mostra o quanto estamos acertando nas políticas voltadas para fortalecer o empreendedorismo e a educação empreendedora no Município. A partir de agora, com o projeto-piloto, vamos expandir esse trabalho e chegar a mais estudantes e fortalecendo uma educação que prepara nossas crianças e adolescentes não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a vida”, afirmou.
Nesta primeira etapa, a experiência será acompanhada pelo Sebrae para avaliar a metodologia e os resultados alcançados nos oito municípios participantes. A expectativa é que, após a conclusão do projeto-piloto, a Abordagem Estruturada seja ampliada para outras cidades brasileiras.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726