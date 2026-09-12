Marataízes é selecionado pelo Sebrae para projeto-piloto de educação empreendedora

Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi escolhido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para participar de um projeto-piloto voltado ao fortalecimento da educação empreendedora nas escolas. O município está entre apenas oito cidades brasileiras selecionadas para testar a chamada Abordagem Estruturada do Sebrae.

Além de Marataízes, Vargem Alta também representa o Espírito Santo na iniciativa. As demais cidades selecionadas estão nos estados do Piauí, Tocantins e Minas Gerais.

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A apresentação do projeto ocorreu durante uma solenidade em Vargem Alta, com a participação do prefeito de Marataízes e do secretário municipal de Educação. Durante o encontro, foram apresentados os objetivos e as etapas da iniciativa.

Em Marataízes, o projeto será desenvolvido em 10 escolas de tempo integral, atendendo estudantes do 1º ao 9º ano da rede municipal. A proposta é incorporar o desenvolvimento de competências empreendedoras à formação dos alunos.

A iniciativa não tem como foco apenas preparar os estudantes para a criação de negócios. A educação empreendedora busca desenvolver habilidades como criatividade, autonomia, planejamento, identificação de oportunidades e capacidade de solucionar problemas, contribuindo para a formação pessoal, social e profissional dos alunos.

Marataízes já desenvolve ações de empreendedorismo nas escolas

A escolha do município para participar do projeto-piloto considera o trabalho que já vem sendo desenvolvido na área de educação empreendedora. A rede municipal participa de iniciativas e formações promovidas pelo Sebrae, entre elas o programa Jovens Empreendedores.

A iniciativa permite que os estudantes desenvolvam produtos e apresentem os resultados em uma feira que reúne a comunidade e movimenta o município.

O trabalho desenvolvido na área também contribuiu para que Marataízes conquistasse o primeiro lugar na etapa estadual da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, em maio deste ano, com o projeto “Educação que transforma. Nossa história. Nossa gente”.

Para o prefeito, a seleção para o projeto-piloto demonstra o reconhecimento das ações desenvolvidas no município.

“É com muita satisfação que Marataízes recebe esse projeto-piloto do Sebrae. Isso mostra o quanto estamos acertando nas políticas voltadas para fortalecer o empreendedorismo e a educação empreendedora no Município. A partir de agora, com o projeto-piloto, vamos expandir esse trabalho e chegar a mais estudantes e fortalecendo uma educação que prepara nossas crianças e adolescentes não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a vida”, afirmou.

Nesta primeira etapa, a experiência será acompanhada pelo Sebrae para avaliar a metodologia e os resultados alcançados nos oito municípios participantes. A expectativa é que, após a conclusão do projeto-piloto, a Abordagem Estruturada seja ampliada para outras cidades brasileiras.

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