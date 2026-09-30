Mega-Sena muda calendário e terá sorteios todos os dias por uma semana

Quem costuma apostar na Mega-Sena terá uma sequência diferente de concursos no fim de outubro. Entre os dias 26 e 30, a modalidade realizará cinco sorteios consecutivos, um a cada dia, durante a chamada Mega Semana.

A programação especial inclui os concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080. Os sorteios ocorrerão de segunda a sexta-feira, substituindo temporariamente o calendário regular da Mega-Sena.

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Normalmente, a modalidade realiza concursos às terças, quintas e domingos. Apesar da mudança na frequência, a Mega Semana não altera as regras das apostas.

Os valores, as probabilidades de ganhar e a estrutura das faixas de premiação permanecem os mesmos. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Até que horas é possível apostar?

O prazo para registrar as apostas simples termina às 20h. Para os bolões digitais, o horário-limite será 20h30. Os cinco sorteios estão marcados para as 21h, no horário de Brasília.

Os jogadores podem fazer as apostas nas casas lotéricas de todo o país, pelo site e aplicativo Loterias Caixa e pelo Internet Banking. Os sorteios terão transmissão nos canais oficiais da Caixa.

Depois da Mega Semana, a Mega-Sena retomará o calendário regular. A sequência também antecede a abertura das vendas paralelas da Mega da Virada 2026, prevista para novembro.

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