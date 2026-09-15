Megaoperação em Cachoeiro cumpre 11 mandados e apreende mais de 3 kg de drogas

Onze mandados de prisão já foram cumpridos durante uma grande operação integrada das forças de segurança realizada nesta terça-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A ação, batizada de Operação Âncora, também resultou na apreensão de armas, munições e mais de três quilos de drogas. Participam da operação a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal e Guarda Civil Municipal.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

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O objetivo é localizar evadidos do sistema prisional e outros alvos considerados de relevante periculosidade ou com pendências criminais.

As diligências foram realizadas nos bairros Zumbi, Caiçara, Pacotuba, Novo Parque, Boa Vista, Independência, Aeroporto, Coramara, Gilson Carone, São Lucas, Rui Pinto Bandeira, Itaoca e Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim. Um das prisões foi realizada em Vargem Alta.

Ao todo, a operação definiu 18 alvos prioritários. Até a última atualização, 11 mandados de prisão haviam sido cumpridos.

Armas e drogas são apreendidas

Durante as diligências em Cachoeiro, os agentes apreenderam uma pistola calibre .380 com numeração raspada e um revólver calibre .38. Também foram recolhidas 34 munições de diferentes calibres e dois carregadores.

Entre as drogas apreendidas estão 451 pinos e cerca de 271 gramas de cocaína, aproximadamente 2,2 quilos de crack, além de nove pedras da mesma substância.

As equipes localizaram ainda cerca de 1,1 quilo de maconha. Também foram apreendidos R$ 1.592 em dinheiro, uma balança de precisão e um aparelho celular.

A Polícia Militar mobilizou 60 policiais e 17 viaturas. A atuação da corporação foi comandada pelo coronel Carlos Magno, comandante do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (3º CPOR).

Somadas todas as instituições envolvidas, a operação conta com aproximadamente 138 agentes de segurança e 40 viaturas.

A Operação Âncora continua em andamento em Cachoeiro de Itapemirim. Os resultados divulgados até o momento são parciais e podem ser atualizados após o encerramento das diligências.

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