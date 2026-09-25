Megaoperação mira tráfico e crimes violentos no Sul do ES

Uma operação contra o tráfico de drogas e crimes violentos mobiliza forças de segurança em Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (25). A ação integra uma ofensiva estadual da Polícia Civil contra organizações criminosas.

Batizada de Operação Litorânea, a mobilização busca prender investigados e reunir novas provas sobre crimes praticados na região. Ao todo, as equipes cumprem 11 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão.

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A operação envolve policiais das delegacias de Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy, além de equipes da 9ª e da 10ª Delegacias Regionais e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

A Polícia Militar, a Polícia Penal, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTaer) e as Guardas Civis Municipais de Itapemirim e Presidente Kennedy também participam da ação.

Operação faz parte de ofensiva estadual

A Operação Litorânea integra a Operação Cerco Integrado, coordenada pela Delegacia-Geral da Polícia Civil. A estratégia reúne diferentes unidades policiais em ações simultâneas pelo Espírito Santo.

Segundo a corporação, a iniciativa busca ampliar o enfrentamento ao tráfico de drogas, homicídios e outros crimes praticados com violência.

Além do Sul do Estado, policiais também atuam em outras regiões. Em Linhares, no Norte capixaba, a operação busca cumprir três mandados de prisão e oito de busca e apreensão.

Em Aracruz, equipes cumprem três mandados de prisão temporária, nove de busca e apreensão e um mandado de internação de adolescente.

Operação no Noroeste terminou com prisões

Na quinta-feira (24), a Polícia Civil realizou a Operação Nexus dentro da mesma estratégia, com ações em Pinheiros, Nova Venécia, Colatina, Baixo Guandu, São Domingos, Mantenópolis, Barra de São Francisco e Ipatinga, em Minas Gerais.

Ao todo, 21 pessoas foram presas ou apreendidas. Segundo a Polícia Civil, 14 prisões ocorreram por mandados judiciais, cinco pessoas foram presas em flagrante e dois adolescentes foram apreendidos.

As equipes também apreenderam porções de maconha, crack e cocaína, além de um revólver calibre .32, 21 munições, balanças de precisão e materiais usados para fracionar e embalar drogas.

Polícia Civil amplia ações operacionais

Dados divulgados pela instituição mostram que a Polícia Civil realizou 10.873 ações operacionais entre janeiro e agosto de 2026. No mesmo período de 2025, foram 9.648.

A diferença representa 1.225 ações a mais, uma alta de 12,7%.

De acordo com o delegado-geral Jordano Bruno, a estratégia busca atuar sobre diferentes estruturas das organizações criminosas.

“A orientação da Polícia Civil é clara: precisamos atuar de forma integrada, utilizando inteligência, investigação e tecnologia para chegar às estruturas que efetivamente sustentam as organizações criminosas. Nosso objetivo não é apenas prender quem está na ponta. É identificar lideranças, interromper fluxos financeiros, retirar armas de circulação e impedir que organizações criminosas estabeleçam qualquer forma de domínio sobre territórios e sobre a população”, afirmou.

A Polícia Civil informou ainda que as operações resultam de investigações e planejamento operacional, com cumprimento de determinações expedidas pelo Poder Judiciário.

A Operação Litorânea continua em andamento no Sul do Espírito Santo, e novos resultados da ação podem ser divulgados pela Polícia Civil.

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