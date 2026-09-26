Menino de 10 anos procura a PM após pai ameaçar matá-lo com pedaço de madeira no ES

Um homem de 33 anos foi preso na noite desta sexta-feira (25), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, após ameaçar matar o próprio filho, de 10 anos. Segundo a Polícia Militar, a criança procurou ajuda porque tinha medo de voltar para casa.

Uma equipe realizava patrulhamento quando encontrou um grupo de crianças. Entre elas estava o menino, que chorava e contou aos policiais sobre as ameaças.

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Os militares seguiram até o endereço informado pela criança e conversaram com o pai. Conforme a PM, o homem inicialmente manteve comportamento tranquilo, mas ficou agressivo quando os agentes passaram a questioná-lo sobre o relato do filho.

Ainda segundo a corporação, o homem afirmou que mataria o menino caso ele voltasse para casa. Aos policiais, também teria dito: “O filho é meu e eu faço o que eu quiser”.

A situação se agravou quando o suspeito passou a ameaçar os próprios militares. A equipe utilizou uma arma não letal para contê-lo e realizou a prisão.

A mãe da criança, que teria presenciado as ameaças, não quis representar contra o marido. Ela relatou, porém, que ele usa drogas, enfrenta crises psicológicas e apresenta comportamento verbalmente agressivo.

A Polícia Civil informou que levou o homem para a Delegacia Regional de Vila Velha. A autoridade policial o autuou em flagrante por resistência e desacato.

Como o suspeito não pagou a fiança determinada, a polícia o encaminhou ao Centro de Triagem de Viana.

A Secretaria de Assistência Social de Vila Velha informou que o caso tramita sob segredo de Justiça e que a rede municipal de atendimento, incluindo o Conselho Tutelar, acompanha a situação.

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