Segurança

Colisão entre dois veículos deixa feridos no trevo da Lagoa Funda, em Marataízes

Vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA de Marataízes; Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência.

acidente em marataízes
Foto: @marataizesonline

Um acidente envolvendo dois veículos mobilizou equipes de resgate na manhã deste sábado (26), no trevo de Lagoa Funda, em Marataízes.

As vítimas receberam atendimento de equipes de socorro e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

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Até o momento, não há informações sobre a quantidade de vítimas nem sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos relacionados ao trânsito e registrar a ocorrência.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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