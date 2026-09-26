Colisão entre dois veículos deixa feridos no trevo da Lagoa Funda, em Marataízes

Um acidente envolvendo dois veículos mobilizou equipes de resgate na manhã deste sábado (26), no trevo de Lagoa Funda, em Marataízes.

As vítimas receberam atendimento de equipes de socorro e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

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Até o momento, não há informações sobre a quantidade de vítimas nem sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos relacionados ao trânsito e registrar a ocorrência.

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