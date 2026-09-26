Colisão entre dois veículos deixa feridos no trevo da Lagoa Funda, em Marataízes
Vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA de Marataízes; Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência.
Um acidente envolvendo dois veículos mobilizou equipes de resgate na manhã deste sábado (26), no trevo de Lagoa Funda, em Marataízes.
As vítimas receberam atendimento de equipes de socorro e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.
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Até o momento, não há informações sobre a quantidade de vítimas nem sobre o estado de saúde delas.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos relacionados ao trânsito e registrar a ocorrência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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