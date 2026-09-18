Militares do 14º BPM, em Ibatiba, concluem formação de aperfeiçoamento para sargento

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou, nesta quinta-feira (17), a formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) 2026, no Ginásio Tartarugão, em Vila Velha.

Ao todo, 162 policiais militares concluíram a formação, iniciada em 25 de maio. O curso contou com 518 horas-aula, distribuídas em 27 disciplinas.

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A capacitação tem como objetivo preparar os sargentos para novas atribuições, responsabilidades e desafios ao longo da carreira militar.

Entre os formandos estavam integrantes do 14º Batalhão da Polícia Militar, que participaram da solenidade acompanhados pelo comandante da unidade, tenente-coronel Weden Carlos Ramos, e por outros militares do batalhão.

A cerimônia marcou o encerramento de meses de estudo, dedicação e aperfeiçoamento profissional.

Com a conclusão do curso, os militares passam a estar habilitados para assumir novas responsabilidades dentro da estrutura da Polícia Militar do Espírito Santo.

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