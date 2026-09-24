'Minha vida com Shurastey': filme com Nicolas Prattes ganha 1º teaser

O filme Minha Vida com Shurastey, inspirado na história real do mochileiro Jesse Koz e de seu cachorro Shurastey, ganhou o primeiro teaser nesta quarta-feira (23). O longa, dirigido por Diego Freitas e estrelado por Nicolas Prattes, chega aos cinemas em 14 de janeiro de 2027.

Na produção, Nicolas interpreta Jesse, que ficou conhecido nas redes sociais ao registrar a viagem pelas Américas ao lado do cão, a bordo de Dodongo, um Fusca 1978. Marina Moschen vive Dora, namorada do mochileiro, enquanto João Côrtes interpreta o melhor amigo do personagem.

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A história começa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, de onde Jesse e Shurastey partiram para percorrer as estradas do continente. O plano inicial era chegar a Ushuaia, na Argentina, e depois seguir até o Alasca.

Nas redes sociais, a viagem recebeu o nome de Shurastey or Shuraigow?, uma brincadeira com o título da música Should I Stay or Should I Go, da banda The Clash. Ao longo da jornada, a dupla percorreu mais de 85 mil quilômetros por 17 países e conquistou milhões de seguidores ao compartilhar momentos da vida na estrada.

O filme acompanha tanto os desafios enfrentados durante a viagem quanto os encontros que transformaram o percurso.

De acordo com a sinopse divulgada pela Paris Filmes, Jesse passa por situações como dormir em postos de gasolina e improvisar consertos no Fusca, mas também vive experiências marcantes, como o primeiro acampamento, um mergulho inesperado em uma cachoeira e encontros com pessoas que se tornam amigas.

As filmagens foram realizadas em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e Estados Unidos.

A história real de Jesse Koz e Shurastey

A aventura que inspira o longa chegou a um desfecho trágico em maio de 2022. Jesse Koz e Shurastey sofreram um acidente de carro no estado do Oregon, nos Estados Unidos, quando seguiam em direção ao Alasca.

Segundo informações divulgadas na época, o veículo tentava desviar de um congestionamento, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro carro. Jesse e Shurastey morreram no acidente.

Confira o trailer aqui

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