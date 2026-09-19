Sessão Azul exibe “Patrulha Canina: uma aventura dino” em sala adaptada para autistas

Neste domingo (20), a partir das 14h, o Cine Hitz Perim Center, em Cachoeiro de Itapemirim, vai realizar mais uma Sessão Azul. Trata-se de uma sessão especial, adaptada para pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filme escolhido para este mês é “Patrulha Canina: uma aventura dino”.

Os ingressos para esta sessão são vendidos ao preço único de R$ 10,00. Então, que tal uma tarde divertida no cinema?

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O projeto Sessão Azul consiste em adaptar sessões de cinema para esse público, com exibições exclusivas. Aliás, nelas a família tem todo o suporte para que os filhos possam se sentir à vontade e curtir o espetáculo.

Sendo assim, nesta sessão as luzes da sala ficam acesas o tempo todo e o som mais baixo, para que as crianças com distúrbio sensorial se sintam mais confortáveis durante todo o filme. Além disso, o público tem liberdade para circular na sala ou mesmo de sair e voltar.

Sessão Azul terá “Patrulha Canina: uma aventura dino”

Em Patrulha Canina: Uma Aventura Dino acompanhamos os cachorrinhos mais amados do mundo tentando fugir de uma tempestade misteriosa que os levam para uma ilha tropical desconhecida, porém cheia de dinossauros.

No local, eles conhecem Rex, um filhote abandonado que não consegue sair da ilha de forma alguma, mas que por esse mesmo motivo, conhece cada ponto da ilha com exatidão.

Quando eles percebem que Humdinger, o principal inimigo da patrulha, está tentando invadir aquelas terras a partir da mineração, um grande problema é revelado, e a Patrulha Canina terá que correr contra o tempo para realizar resgates arriscados e tentar salvar a ilha.

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