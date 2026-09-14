Moradores de Itapemirim terão serviços de saúde em cinco localidades

O programa Saúde em Movimento continua levando serviços de saúde para moradores de diferentes comunidades de Itapemirim. A ação itinerante divulgou o cronograma de atendimentos para esta semana.

A iniciativa oferece atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Os atendimentos acontecem sem necessidade de agendamento. Os moradores precisam apenas comparecer ao local indicado dentro do horário de funcionamento.

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Nesta segunda-feira (14), a equipe atende a comunidade de Joacima – Muritióca. Na terça-feira (15), o atendimento será realizado em Gomes – Maraguá.

A programação segue na quarta-feira (16), em Santo Amaro – Ilha do Gato, e na quinta-feira (17), em Safra – Assentamento.

O cronograma termina na sexta-feira (18), com atendimento em Safra – Unidade de Saúde. Todos os atendimentos acontecem das 8h às 11h, com a proposta de aproximar os serviços de saúde da população e facilitar o acesso dos moradores das comunidades.

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